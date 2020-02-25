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Распространение коронавируса нового типа

Депутат Меджлиса Ирана заразился коронавирусом

По словам Махмуда Садеки, "он не питает особой надежды на то, что сможет выжить"

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.

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"Тест на коронавирус оказался положительным", - написал он. По словам депутата, "он не питает особой надежды на то, что сможет выжить".

Ранее во вторник о наличии у него заболевания, вызванного коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 95, при этом было зафиксировано 15 летальных исходов.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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