Депутат Меджлиса Ирана заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter .

"Тест на коронавирус оказался положительным", - написал он. По словам депутата, "он не питает особой надежды на то, что сможет выжить".

Ранее во вторник о наличии у него заболевания, вызванного коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 95, при этом было зафиксировано 15 летальных исходов.