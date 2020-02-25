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Распространение коронавируса нового типа

У пассажиров рейса Тегеран - Стамбул коронавирус не выявлен

Пассажиры были помещены в карантин в больнице, уточнил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Ни у одного из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Тегеран - Стамбул и экстренно приземлившегося в Анкаре, на данный момент коронавирус 2019-nCoV выявлен не был. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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"После того как часть пассажиров данного самолета посетила [иранский] город Кум, и у ряда пассажиров были выявлены признаки простуды, мы приняли решение посадить самолет в Анкаре. Все пассажиры были помещены в карантин в городской больнице. У всех 140 пациентов повышенной температуры нет, у них были взяты анализы. Первоначальные результаты не выявили коронавирус ни у одного из пассажиров", - сказал глава Минздрава республики.

По словам Коджи, окончательные результаты исследований будут опубликованы позднее во вторник.

Теги
ИранТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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