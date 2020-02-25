Комитет Госдумы по природным ресурсам предлагает создать в регионах РФ экологические зоны

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты из комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предлагают создать в регионах России экологические зоны на базе охраняемых природных территорий. Это позволит развивать нацпарки и заповедники, сообщил во вторник председатель комитета Николай Николаев в ходе выездного заседания на территории нацпарка "Себежский" в Псковской области.

Создание экологической зоны является актуальной темой для Псковской области, где располагается нацпарк "Себежский". В его особо охраняемую территорию входит также город Себеж, из-за существующих ограничений жители не могут вести хозяйственную деятельность, возводить жилые дома и заниматься предпринимательством. Из-за особого режима парка в городе нельзя строить очистные сооружения, и поэтому стоки сливаются напрямую в озеро. Эти проблемы, по мнению жителей, могло бы решить введение экологической зоны, в которой допускается ведение хозяйственной деятельности под контролем властей и природоохранных организаций.

"У нас есть предложение: мы сейчас будем на выездном заседании на территории Иркутской области обсуждать возможность введения новой зоны: специальной экологической зоны. У нас есть огромное количество зон для того, чтобы все сохранить, но у нас нет ни одной зоны, чтобы ее развивать. У нас есть предложение, мы готовы представить концепцию специальных экологических зон, в рамках которых должно [под] контролем, [осуществляться] именно развитие территорий", - сказал Николаев.

Он также добавил, что полномочия по управлению национальными парками могут быть переданы на уровень регионов или муниципалитетов. "Чтобы управляли те люди, которые знают ситуацию. Нужно серьезно поставить вопрос об исполнении полномочий самим нацпарком <...> и с точки зрения информационного сопровождения деятельности, и с точки зрения исполнения обязанностей по сохранению природы", - резюмировал председатель комитета Госдумы.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, жители Себежского района за последние годы столкнулись с рядом проблем, которые препятствуют развитию муниципалитета. В их числе - отказ в регистрации начатого строительства, невозможность предоставить земельный участок для многодетных семей, сложности с ведением бизнеса, регулярные отключения электричества из-за того, что специалисты не имеют права очищать от сухостоя просеки вблизи линий электропередачи.

Национальный парк "Себежский" находится на юго-западе Псковской области, граничит с Латвией и Белоруссией. На территории заповедника обитают более 200 видов птиц, из них 65 видов занесены в Красные книги России, Белоруссии и Латвии, 17 видов занесены в Красную книгу РФ. Учеными выявлено более 800 видов сосудистых растений. Многие виды охраняются в Псковской области и в сопредельных с парком государствах.