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На строительство нового корпуса детской больницы Ставрополья направят 2,9 млрд рублей

В новом корпусе расположатся стационар, отделения реанимации и интенсивной терапии, несколько операционных модулей

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Финансирование строительства нового корпуса для Краевой детской больницы на Ставрополье составит более 2,9 млрд рублей в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил во вторник ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"Строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе предусмотрено в рамках национального проекта "Здравоохранение", общее финансирование из краевого и федерального бюджетов составит более 2,9 млрд рублей", - сказал он.

По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, проект предусматривает строительство нового пятиэтажного здания на территории действующего медучреждения. В новом корпусе расположатся стационар, отделения реанимации и интенсивной терапии, несколько операционных модулей. Также в здании будут размещены несколько лечебных отделений, в том числе кардиохирургии, эндоскопии, восстановительного лечения и другие.

Новый корпус будет рассчитан на 280 коек, тогда как существующая вместимость детской больницы составляет порядка 500 коек. Строительство здания стартовало в конце 2019 года, предполагается, что построен корпус будет в течение двух лет.

Здание Краевой детской клинической больницы в Ставрополе было построено в 1982 году. Ежегодно в больнице получают стационарное лечение более 15 тыс. детей края. Строительство нового корпуса для больницы позволит увеличить объемы оказываемой медицинской помощи и стационарный прием пациентов.

В национальный проект "Здравоохранение" включено восемь федеральных проектов, в том числе проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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