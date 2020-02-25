20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Петербурге взыскал с "Яндекс.Такси" 350 тыс. рублей компенсации по делу о ДТП

ДТП произошло 21 сентября 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с ООО "Яндекс. Такси" 350 тыс. рублей в пользу Николая Ярчиковского, пострадавшего в результате ДТП на машине, заказанной через приложение компании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Николая Ярчиковского к ООО "Яндекс. Такси" о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования истца удовлетворил частично. Взыскал с ООО "Яндекс. Такси" в пользу Ярчиковского компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

21 сентября 2018 года Ярчиковский через приложение "Яндекс. Такси" заказал такси. Для выполнения заказа приехал автомобиль Volkswagen. "Истец заключил с ООО "Яндекс. Такси" договор фрахтования, ООО, являясь фрахтовщиком, перевозчиком и работодателем для водителя такси, приняло на себя соответствующие права и обязанности, поручив их фактическое исполнение третьему лицу - водителю Volkswagen, который действовал на основании гражданско-правового договора, заключенного в устной форме с ООО "Яндекс. Такси", - говорится в сообщении.

В ходе указанной поездки автомобиль Volkswagen попал в ДТП, в результате которого Ярчиковский получил средней тяжести вред здоровью и был госпитализирован. В течение длительного периода времени он находился на больничном. После полученной травмы истцу необходимо было пройти реабилитацию сроком 12 месяцев.

Ярчиковский 17 июля 2019 года направил в "Яндекс.Такси" претензию, но она осталась без ответа. Затем он обратился в суд с иском о взыскании с ответчика в качестве компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В филиале Третьяковки в Калининграде появятся экспонаты Русского музея и Эрмитажа
Зрители увидят произведения русского искусства на экспозициях длительностью более года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС