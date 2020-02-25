Суд в Петербурге взыскал с "Яндекс.Такси" 350 тыс. рублей компенсации по делу о ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с ООО "Яндекс. Такси" 350 тыс. рублей в пользу Николая Ярчиковского, пострадавшего в результате ДТП на машине, заказанной через приложение компании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску Николая Ярчиковского к ООО "Яндекс. Такси" о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования истца удовлетворил частично. Взыскал с ООО "Яндекс. Такси" в пользу Ярчиковского компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

21 сентября 2018 года Ярчиковский через приложение "Яндекс. Такси" заказал такси. Для выполнения заказа приехал автомобиль Volkswagen. "Истец заключил с ООО "Яндекс. Такси" договор фрахтования, ООО, являясь фрахтовщиком, перевозчиком и работодателем для водителя такси, приняло на себя соответствующие права и обязанности, поручив их фактическое исполнение третьему лицу - водителю Volkswagen, который действовал на основании гражданско-правового договора, заключенного в устной форме с ООО "Яндекс. Такси", - говорится в сообщении.

В ходе указанной поездки автомобиль Volkswagen попал в ДТП, в результате которого Ярчиковский получил средней тяжести вред здоровью и был госпитализирован. В течение длительного периода времени он находился на больничном. После полученной травмы истцу необходимо было пройти реабилитацию сроком 12 месяцев.

Ярчиковский 17 июля 2019 года направил в "Яндекс.Такси" претензию, но она осталась без ответа. Затем он обратился в суд с иском о взыскании с ответчика в качестве компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.