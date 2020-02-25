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Суд на Украине отправил под стражу подозреваемых в организации протестов в Новых Санжарах

Их арестовали на два месяца

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах против размещения в поселке эвакуированных из Китая граждан. Об этом во вторник сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции по Полтавской области Юрий Сулаев.

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"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - цитирует Сулаева агентство УНН.

По его словам, полиция сейчас устанавливает место пребывания пятого подозреваемого в организации массовых беспорядков.

22 февраля Октябрьский районный суд Полтавы отправил под домашний арест участника массовых протестов, подозреваемого в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений в Новых Санжарах.

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УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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