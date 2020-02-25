20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Госсекретарь США заявил, что Иран может скрывать информацию о коронавирусе

Майкл Помпео призвал Тегеран сообщать правдивую информацию о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями, занимающимися оказанием помощи заразившимся

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США озабочены сообщениями о том, что власти Ирана, возможно, скрывают данные о масштабах вспышки коронавируса в исламской республике. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"США крайне озабочены информацией о том, что иранский режим не представил жизненно важные подробности по поводу вспышки коронавируса, - заявил он. - По данным на понедельник, Иран уступал лишь Китаю по общему числу лиц, скончавшихся в результате заражения коронавирусом. Все страны, включая Иран, должны сообщать правдивую информацию о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями, занимающимися оказанием помощи".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом на текущий момент составляет около 95, при этом было зафиксировано 15 летальных исходов.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти
Светлана Бакшеева резко отреагировала во "ВКонтакте" на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС