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Распространение коронавируса нового типа

В МВБ назвали низким риск распространения коронавируса в США

При этом масок для населения не хватает

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Риск распространения коронавируса в США остается низким, однако масок для всего населения не хватает. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

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"Предпринятые меры защищают граждан и помогают предотвратить распространения вируса. Основываясь на последней информации, риск для американского общества остается низким, - сказал он. - Тем не менее, предприняты активные меры защиты. Мы готовы усилить данные меры, если потребуется".

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) поинтересовался, обеспечены ли граждане достаточным количеством защитных масок. "Это скорее [вопрос] к Министерству здравоохранения, - начал отвечать Вулф. - Министерство внутренней безопасности обеспечено респираторами".

"Но я спрашиваю вас не о МВБ, а о гражданах", - настаивал Кеннеди. "Вероятно, нет [не обеспечены масками]", - признал исполняющий обязанности главы ведомства.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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