20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти

Светлана Бакшеева резко отреагировала во "ВКонтакте" на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ подала жалобу на решение суда о штрафе в размере 30 тыс. рублей жительнице Котласа Светлане Бакшеевой, это первый подобный случай в стране. Об этом сообщил журналистам во вторник глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают юридическую помощь Бакшеевой.

"До своей отставки замгенпрокурора Леонид Коржинек обратился в Верховный суд РФ с протестом по делу продавщицы из Котласа Светланы Бакшеевой. Она резко отреагировала во "ВКонтакте" на слова губернатора Игоря Орлова, который назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью. Поскольку "проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является", прокуратура просит дело прекратить", - заявил Чиков. По его словам, Верховный суд истребовал дело Бакшеевой для проверки.

Котласский горсуд оштрафовал Бакшееву на 30 тыс. рублей. Женщина подала жалобу в Архангельский областной суд, но тот признал решение первой инстанции законным. Тогда Бакшеева обратилась ЕСПЧ с жалобой на вмешательство властей в ее право на свободу выражения.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В МВБ назвали низким риск распространения коронавируса в США
При этом масок для населения не хватает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС