Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ подала жалобу на решение суда о штрафе в размере 30 тыс. рублей жительнице Котласа Светлане Бакшеевой, это первый подобный случай в стране. Об этом сообщил журналистам во вторник глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают юридическую помощь Бакшеевой.

"До своей отставки замгенпрокурора Леонид Коржинек обратился в Верховный суд РФ с протестом по делу продавщицы из Котласа Светланы Бакшеевой. Она резко отреагировала во "ВКонтакте" на слова губернатора Игоря Орлова, который назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью. Поскольку "проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является", прокуратура просит дело прекратить", - заявил Чиков. По его словам, Верховный суд истребовал дело Бакшеевой для проверки.

Котласский горсуд оштрафовал Бакшееву на 30 тыс. рублей. Женщина подала жалобу в Архангельский областной суд, но тот признал решение первой инстанции законным. Тогда Бакшеева обратилась ЕСПЧ с жалобой на вмешательство властей в ее право на свободу выражения.