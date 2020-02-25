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Кабмин внес в ГД законопроект о выходном дне для диспансеризации работников старше 40 лет

Работник при этом должен будет подтвердить факт посещения врачей, предоставив медсправку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день для прохождения диспансеризации. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, Трудовой кодекс РФ дополняется положениями, "устанавливающими в отношении работников в возрасте 40 лет и старше, за исключением работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет", гарантию "по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год для целей прохождения диспансеризации".

Работник при этом должен будет подтвердить факт посещения врачей, предоставив медсправку.

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