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Украинские рыбаки отправятся на родину на своем судне, когда позволит погода

Ранее сообщалось, что четверо украинских моряков, задержанных в Азовском море и арестованные на 10 суток за неповиновение законным требованиям ФСБ, отпущены на свободу после отбытия ареста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские рыбаки будут отправлены на родину на своем судне, как только позволит погода. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что все четверо украинских моряков, задержанных в Азовском море и арестованные на 10 суток за неповиновение законным требованиям ФСБ, отпущены на свободу после отбытия ареста. На условия содержания они не жаловались.

"В настоящее время неблагоприятная погода не позволяет выйти в море. С улучшением гидрометеорологических условий пограничное управление планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы, подтверждающие факты осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов украинскими рыбаками, будут переданы сопредельной стороне для принятия решения в отношении нарушителей уполномоченными органами Украины. 24-25 февраля в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями с мокрым снегом и шквальным ветром до 30 м/с. Действие штормового предупреждения продлено на 26-27 февраля, сила ветра немного утихнет до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

15 февраля пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов - 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы.

Керченский городской суд 16 февраля арестовал четверых украинцев на 10 суток. Они признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей").

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