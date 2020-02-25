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Распространение коронавируса нового типа

Власти Инсбрука закрыли отель, где работала заразившаяся коронавирусом итальянка

Полиция с целью разъяснительной работы ведет поиск людей, с которыми могла контактировать эта женщина

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти австрийской федеральной земли Тироль закрыли отель в Инсбруке, в котором работала итальянка, заразившаяся новым коронавирусом. Полиция с целью разъяснительной работы ведет поиск людей, с которыми могла контактировать гражданка Италии.

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Как говорится в заявлении регионального правительства, специальные службы по распоряжению губернатора Тироля Гюнтера Платтера временно изолировали рабочее место и квартиру заразившейся женщины. Мероприятия проводятся с целью определения лиц, с которыми контактировала гражданка Италии. "Необходимо предпринять все возможные меры для предотвращения распространения [вируса]. Полиция всеми силами поддерживает органы здравоохранения для организации карантина", - отметил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По словам главы МВД, отель закрыт на карантин, в нем находятся 130 постояльцев и 30 сотрудников. "У этих людей берут сейчас анализы", - сказал министр и добавил, что результаты медицинских исследований станут известны позднее.

Минобороны Австрии также сообщило, что силы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военной полиции и медицинских служб находятся в повышенной боевой готовности на случай, если от федеральных властей к армии поступит запрос об оказании помощи для противостояния распространению вируса. Согласно национальному Минздраву, до настоящего времени в Австрии 218 человек, у которых подозревался новый коронавирус, сдали отрицательные анализы.

Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы в австрийской федеральной земле Тироль во вторник у двоих граждан Италии. 24-летние мужчина и женщина на минувшей неделе приехали на своей машине в Инсбрук из итальянской области Ломбардия. Мужчина постоянно проживал в Италии, его подруга жила и работала в Инсбруке. Оба самостоятельно обратились в больницу Инсбрука с высокой температурой. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 283 человек. Большинство заболевших проживают в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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