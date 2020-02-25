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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в Италии достигло 10

Всего в стране выявлено 322 случая заражения
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© EPA-EFE/Igor Petyx

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Число жертв коронавируса в Италии достигло 10, количество случаев заражения составило уже 322. Об этом сообщил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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По его словам, трое умерших в последние часы - люди в возрасте старше 80 лет. "Большинство заразившихся остаются в Ломбардии - 240 человек. На Сицилии, где сегодня был выявлен первый случай заражения у туристки из Бергамо (Ломбардия), число заразившихся выросло до трех, двое новых инфицированных связаны с женщиной", - уточнил Боррелли.

Как пояснил директор департамента инфекционных заболеваний национального института "Спалланцани" Джованни Рецца, высокий уровень смертности от коронавируса в стране объясняется старостью населения.

Тем временем еще один регион - Марке - объявил о закрытии школ в качестве меры предосторожности.

Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. Об отдельных случаях известно в Лигурии и Тоскане. До этого в Италии было известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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