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СЖР просит власти Латвии и Эстонии разъяснить аннулирование визы журналиста "Известий"

Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Эстонии и Латвии за разъяснениями в связи с аннулированием визы российского журналиста "Известий" Андрея Захарова. Об этом во вторник сообщается на сайте СЖР.

"В связи с тем, что одной из приоритетных задач Союза журналистов России является защита профессиональных прав журналистов, участие в создании необходимых условий функционирования средств массовой информации Российской Федерации, обеспечения их профессионально-творческой независимости, просим Вас разъяснить причины/основания аннулирования визы корреспондента МИЦ "Известия" Андрея Захарова со ссылками на соответствующие законы, регулирующие данное положение соответствующей страны", - говорится в сообщении.

В СЖР констатировали, что в последнее время участились случаи отказа во въезде российских журналистов в прибалтийские страны.

В понедельник съемочная группа "Известий" прилетела в Ригу в командировку. Корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии. Латвийские таможенники не стали разъяснять причины отказа во въезде. Этот вопрос сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

Ранее в пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили, что холдинг обратится за разъяснениями в МИД РФ и направит запросы в соответствующие органы Латвии и Эстонии.

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ЭстонияЛатвияРоссия
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