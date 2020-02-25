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Дом моды Айшат Кадыровой показал новую коллекцию в Париже в рамках "Русских сезонов"

Гостями показа стали представители мира французской моды, культуры и искусства
Описание
© Арина Лебедева/ТАСС

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, представил свою новую коллекцию в Париже. Показ, посвященный 10-летию бренда, состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля "Русские сезоны".

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, парижской публике были представлены около пятидесяти дизайнерских нарядов, выполненных из шифона, кашемира, кожи и расшитых бисером, стразами, дополненных меховыми вставками. Гостями показа стали представители мира французской моды, культуры и искусства. Его посетили посол России во Франции Алексей Мешков, директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков.

В своей новой коллекции Firdaws использовал от нежно-голубого и бежевого тонов до глубокого бордового и изумрудного цветов. Неотъемлемым элементом нарядов стали платки, покрывавшие головы моделей. Заключительным аккордом по традиции стало белое свадебное платье, расшитое золотыми узорами. Коллекция была принята парижанами и гостями столицы бурными овациями.

Верность традициям

Дом моды Firdaws под руководством Медни Кадыровой, супруги главы Чечни Рамзана Кадырова, начал работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

Firdaws давно зарекомендовал себя как национальный бренд Чечни. "Уже десять лет модный дом вдохновляется женщинами, которые умеют хранить и соблюдать традиции, но при этом современны", - отметила Кадырова.

Без культуры нет нации

Показ новой коллекции в Париже, по словам Айшат Кадыровой, стал важным для дома моды событием. "Мой дедушка всегда говорил, что без культуры нет нации. И моду, которой занимается Firdaws, я всегда воспринимала как часть культуры", - отметила она. Кадырова подчеркнула, что на латинском слово "культура" означает "возделывание", "воспитание" и "почитание" - именно это отражает чеченские традиции".

По словам главы дома моды, цель Firdaws - "рассказать о чеченской культуре всему миру и о мировой культуре в Чеченской Республике". "Я очень горжусь тем, что впервые моя республика принимает участие в Годе российской культуры во Франции, и сегодня под эгидой "Русских сезонов" мы рассказываем нашим гостям о творчестве нашей филармонии, наших художников и ансамблей", - сказала она.

Директор фестиваля "Русские сезоны" Алексей Лебедев подчеркнул, что "культура народов России - самое большое богатство страны". "В рамках "Русских сезонов" мы уже четвертый год демонстрируем миру традиции многонационального государства и с радостью поддерживаем инициативу модного дома Firdaws познакомить парижан с культурным наследием чеченского народа", - отметил он.

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит одновременно во Франции, Бельгии и Люксембурге. До конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах. "Русские сезоны" включают в себя гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Во Франции старт "Русским сезонам" был дан в середине января в театре "Одеон" постановкой московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии, где он объединил 250 культурных событий в 40 городах. В 2018 году фестиваль покорил Италию, в прошлом году с масштабной программой проекта познакомились в Германии.

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