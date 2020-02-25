Документы 250 тыс. участников Великой Отечественной войны оцифровали в Курской области

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Военный комиссариат оцифровал в Курской области документы свыше 250 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее "Дорога памяти", строящемся в Подмосковье в честь 75-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В рамках уникального проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти" сотрудниками военного комиссариата Курской области оцифровано более 250 тыс. документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти", - сказали в пресс-службе.

Среди оцифрованных документов - биографические данные солдат, перечни их наград, фотографии с фронта, письма, отправленные родным и близким. Для работы с документами на территории региона, в частности, в отделениях почты, МФЦ развернуто около 50 мобильных пунктов оцифровки.

Музей "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.