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Распространение коронавируса нового типа

Вакцина от нового коронавируса может быть готова в США через год

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар предложил направить на разработку вакцин $1 млрд в дополнительном бюджетном запросе

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Разработка вакцины от нового коронавируса будет полностью завершена в Соединенных Штатах через год. С таким прогнозом выступил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

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"Вакцину мы можем иметь через год. Но мы хотим благодаря дополнительному [бюджетному запросу] испытывать множество предполагаемых вакцин. Мы предлагаем направить на разработку вакцин $1 млрд в дополнительном [бюджетном запросе]", - заявил министр, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США меры по борьбе с распространением нового коронавируса, которые принимает американское правительство. Азар имел в виду дополнительный бюджетный запрос в размере $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом, направленный в понедельник на Капитолийский холм администрацией США.

При этом один из законодателей сообщил главе Минздрава, что исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф на других слушаниях в Сенате утверждал во вторник, будто американские специалисты способны закончить разработку вакцины от нового коронавируса в течение полутора месяцев. "Вакцину за полтора месяца разработать невозможно. Такого никогда не случалось в истории человечества", - подчеркнул в ответ Азар. "Возможно, вам следовало бы поговорить с [и.о.] министра внутренней безопасности, пока он не распространил это [утверждение] повсюду", - заметил сенатор, беседовавший с Азаром.

Кроме того, министр здравоохранения и социальных служб сообщил, что клинические испытания разработанного американской компанией Gilead Sciences препарата Remdesivir для борьбы с новым коронавирусом идут в настоящее время в Китае, США и Японии.

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