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Распространение коронавируса нового типа

Украина не планирует новый рейс для эвакуации оставшихся в Китае граждан

При этом в Киеве допустили, что эвакуацию украинцев может осуществить миссия другого государства

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина не планирует больше эвакуировать своих граждан из города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"У нас на сегодня государством было принято решение о выделении средств из государственного резерва для эвакуации граждан. Мы были проинформированы, что за эти средства будет осуществляться только одна эвакуация", - сказала она украинскому агентству УНН.

Министр подчеркнула, что в настоящее время перед Украиной не стоит вопрос организации новой эвакуации. Вместе с тем министр допустила, что эвакуацию украинцев может осуществить миссия другого государства. "Сейчас только три или четыре человека изъявили желание к эвакуации. В первую очередь ведется работа с МИД, чтобы найти авиаборты, которые будут осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших к этому борту", - заключила она.

Минздрав Украины, по словам Скалецкой, сейчас озадачен помощью "тем единицам, которые остались", чтобы "найти пути, как их вывезти из Китая, если они изъявят такое желание".

В четверг из Уханя в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области были доставлены 73 человека - 45 украинцев и 28 граждан других стран. Они будут находится на карантине в течение 14 дней. Однако, как позже стало известно, гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из Китая, так как не согласилась оставить свою собаку на китайской территории. На следующий день после эвакуации президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил девушке и пообещал найти способ вернуть ее на родину. Глава государства посетовал, что был не в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка.

Позже в министерстве внутренних дел Украины заявили, что Зинченко по-прежнему находится в Китае, украинские власти ей оказывают поддержку, но запроса на ее эвакуацию пока нет.

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