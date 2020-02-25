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Распространение коронавируса нового типа
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В Алжире подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Как сообщает портал TSA, заразившийся - выходец из Италии, прибывший в республику 17 февраля

РАБАТ, 25 февраля. /ТАСС/. Алжирские медики подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в Алжире. Об этом сообщил во вторник алжирский информационный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида.

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По информации портала, заразившийся - выходец из Италии, прибывший в республику 17 февраля.

Сообщается, что он уже помещен на карантин. "Приняты все меры для лечения больного", - сказал Бенбузид.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 35 странах (с учетом Алжира), включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Теги
АлжирИталияРаспространение коронавируса нового типа
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