СМИ: пакистанской христианке Асии Биби присвоили звание почетного гражданина Парижа

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго присвоила во вторник звание почетного гражданина Парижа пакистанской католичке Асии Биби, подвергавшейся преследованиям в своей стране на религиозной почве. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP). Церемония прошла в зале торжеств парижской мэрии.

"Ваша храбрость и ваше спокойствие, ваша внутренняя сила просто поразили нас, вы преподнесли нам подлинный жизненный урок", - заявила на церемонии Анн Идальго. Пакистанка, которая провела в своей стране в камере смертников девять лет, поблагодарила за "оказанную ей в Париже высокую честь" и заверила, что "хочет поделиться с другими людьми своей храбростью и отвагой".

Биби находится в настоящее время во Франции в рамках презентации посвященной ей книги "Наконец, свободна!". В ней подробно рассказывается история женщины, осужденной в 2010 году в Пакистане на смертную казнь за святотатство.

Вся "вина" женщины состояла в том, что 14 июня 2009 года, работая в поле, она выпила воды из "мусульманского" колодца. Находившиеся рядом женщины-мусульманки обвинили ее в осквернении воды, а пять дней спустя на христианку напала разъяренная толпа. Полицейские доставили Асию в тюрьму по обвинению в богохульстве, в отношении нее тут же возбудили уголовное дело, которое быстро было передано в суд. Христианку приговорили к смертной казни через повешение с одновременным штрафом на сумму, эквивалентную $1,1 тыс.

В 2018 году после отмены Верховным судом обвинений в богохульстве и вынесенного ей приговора Асия Биби вышла на свободу. В январе 2019 года МИД Пакистана разрешил женщине выезд за рубеж, и в августе Биби покинула страну.

В Канаде в мае 2019 года Биби был предоставлен годовой вид на жительство. Теперь пакистанка намерена на предстоящей в ближайшую пятницу встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном просить предоставить ей убежище в его стране.