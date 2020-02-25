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Распространение коронавируса нового типа

В Белом доме заявили, что США удается сдерживать распространение коронавируса

Вспышку заболевания, взыванного вирусом, в Белом доме назвали "человеческой трагедией, особенно для Китая"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что американским властям удается сдерживать распространение нового коронавируса.

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"Мы сдерживаем его [распространение]", - сказал он во вторник в интервью телекомпании CNBC. "Нет вопросов относительно того, что это человеческая трагедия, особенно для Китая, - отметил Кудлоу. - Что же касается бизнеса и экономики, я не думаю, что это станет трагедией для экономики". "Если взглянуть на цифры, США неплохо справляются", - подчеркнул он.

В то же время глава Национального экономического совета подчеркнул, что на фоне опасений касательно распространения коронавируса он не ждет снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. "Не считаю, что ФРС собирается в панике принимать какие-либо меры, не слышал о таком", - подчеркнул Кудлоу.

Ключевые американские биржевые индексы во вторник продолжили снижение на фоне опасений, связанных с распространением нового коронавируса. К 14:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) промышленный индекс Dow Jones потерял 898,37 пункта (3,21%), оказавшись на отметке 27062,43. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 90,40 пункта (2,80%), упав до отметки 3135,49. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 266,14 пункта (2,89%) - до 8955,14 пункта.

Телекомпания CNBC отмечала, что снижение основных американских индексов связано с опасениями инвесторов относительно распространения нового коронавируса. В понедельник на этом фоне Dow Jones к закрытию торгов потерял 1031,61 пункта (3,56%), установившись на отметке 27 960,80 пункта. CNBC подчеркивала, что это стало сильнейшим падением данного индекса с февраля 2018 года, когда он по итогам одной торговой сессии на фоне опасений инвесторов относительно перспективы роста инфляции обрушился на 1175 пунктов (4,6%).

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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