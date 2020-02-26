СМИ: в Германии выявлен новый случай заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Еще один случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Германии. Об этом сообщила во вторник газета Rheinische Post.

По ее данным, один человек заболел в городе Эркеленц в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. Его госпитализировали в больницу Дюссельдорфа.

Ранее во вторник агентство DPA со ссылкой на власти федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщило о еще одном зафиксированном случае заражения коронавирусом на юге страны. По его данным, заболевший - 25-летний житель региона. Он проживает в районе Гёппингена. По предварительной информации, он недавно вернулся из Милана, где проводил отпуск.

До этого в ФРГ было известно о 16 случаях заболевания, вызванного новым коронавирусом.