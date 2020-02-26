В Испании выявлен шестой случай заражения новым коронавирусом

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Еще один случай заражения новым коронавирусом выявлен в Испании. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба кабмина.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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По ее информации, заболевание диагностировано в провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия). Таким образом, всего в Испании было зафиксировано шесть случаев заражения, двое уже поправились.

В связи с ростом числа заболевших Минздрав Испании рекомендовал подданным воздержаться от поездок в Иран, Китай, Республику Корея, Сингапур, Японию и четыре региона Италии.