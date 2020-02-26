В Вашингтоне считают, что распространение коронавируса в США является вопросом времени

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов является лишь вопросом времени. С таким утверждением выступила во вторник директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье. Ее слова приводит газета The New York Times .

"Сейчас вопрос заключается не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет", - указала Мессонье, отметив, что к настоящему моменту неизвестно, сколько человек могут в конечном счете оказаться заражены новым коронавирусом на территории США. "Мы просим население США готовиться к тому, что ситуация может оказаться тяжелой", - подчеркнула она, заметив, что это может внести серьезные коррективы в "повседневную жизнь" американцев. Возглавляемое Мессонье ведомство работает в структуре Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Ранее во вторник министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Алекс Азар, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, заявил, что "клинические испытания" средств лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом, уже начаты в США, Китае и Японии. По его словам, разработка вакцины в США будет полностью завершена через год.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.