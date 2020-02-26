20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым главой Disney стал Боб Чапек

Экс-глава компании Роберт Айгер останется в руководстве Disney и будет курировать творческую деятельность компании до конца 2021 года

ТАСС, 26 февраля. Глава американской компании The Walt Disney Company Роберт Айгер уходит в отставку, его место занял Боб Чапек. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

В нем отмечается, что Айгер останется в руководстве Disney и будет курировать творческую деятельность компании до конца 2021 года в целях обеспечения успешной передачи дел.

"В связи с успешным запуском ориентированных на потребителя предприятий и удачным осуществлением интеграции 21th Century Studios я полагаю, что настоящий момент наиболее подходит для перехода к новому главе [компании]", - приводятся слова Айгера в заявлении.

Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.

Как отмечает телеканал CNBC, акции Disney на фоне новостей о смене руководства упали на 2,5%.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Вашингтоне считают, что распространение коронавируса в США является вопросом времени
Как сообщили в Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний, разработка вакцины в США будет полностью завершена через год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС