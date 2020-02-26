Родителям детей с синдромом Дауна помогут в Приморье на средства президентского гранта

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Родители, у которых родились дети с синдромом Дауна, получат методическую помощь в их воспитании и реабилитации. Для этого на средства президентского гранта - более миллиона рублей - благотворительный фонд "Владмама" в Приморье издаст книгу с реальными историями 15 семей, которые уже воспитывают детей с этим синдромом. Издание вместе с буклетами и видеороликами будет распространяться в роддомах региона, сообщила ТАСС президент фонда "Владмама" Ольга Сиянко.

По данным фонда, в Приморье около 250 семей, в которых живет человек с синдромом Дауна (в том числе и взрослый). Количество детей, живущих в системе казенного детства - не менее 60.

"В отличие от центральной части России, где есть принятые протоколы, которые разъясняют, как сообщить родителям о рождении ребенка с синдромом Дауна, в Приморье этого нет. Слова врачей могут повлиять на решение родителей о воспитании особенного ребенка в семье. У нас в планах встречи с врачами, персоналом родильных домов, женских консультаций, проведение лекций и предоставление объективной информации о том, кто такие люди с синдромом Дауна, какие есть сообщества, какая система помощи для них уже существует в крае. К 1 июня, Дню защиты детей, мы планируем выпустить книгу с историями семей, в которых живут дети с синдромом Дауна и распространить ее в 29 роддомах Приморского края", - сообщила Ольга Сиянко.

По словам Сиянко, сейчас фонд ведет переговоры с семьями, которые станут героями книги. После того, как книгу напечатают, с сотрудниками роддомов проведут беседы. "У этого проекта есть основная цель - не допустить попадания детей с синдромом Дауна в систему социального сиротства. Задача проекта в том, чтобы родители не отказывались от детей, чтобы они могли жить и воспитываться в семье, а те, ребята, кто уже попал в "систему" имели возможность обрести приемную семью", - разъяснила Сиянко.

Президент фонда "Владмама" отметила, что в Приморье работают специалисты по обучению, реабилитации и помощи людям с синдромом Дауна. И дети могут жить и обучаться, пусть и под постоянным присмотром близких.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место - как по количеству проектов, так и по сумме грантов - вышло направление "Сохранение исторической памяти", что связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.