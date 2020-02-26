В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он выразил возмущение тем, что "кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей [сотрудников Росгвардии]". "Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? - сказал на это Путин. - Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят".

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а "с этим не шутят", уверен глава государства.

Комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, проходившие потерпевшими по уголовным делам после митингов в Москве в 2019 году, "такие ранимые и трепетные", Путин сказал: "Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того - они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях".

Говоря о действиях росгвардейцев на митингах, президент отметил, что "дубинкой просто так никто не молотит". "Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны", - добавил он.

По мнению главы государства, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погромы. "Нельзя допускать [беспорядки на митингах], - сказал он. - Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить". "Нельзя этого допускать, нельзя распускаться, - подчеркнул президент. - [Действовать нужно] в рамках закона".

После митингов, прошедших в Москве в 2019 году, в интернете стали появляться угрозы в адрес детей сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших безопасность на этих мероприятиях и пресекавших незаконные акции. В частности, за такие экстремистские высказывания был осужден блогер Владислав Синица, суд приговорил его к пяти годам колонии.

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