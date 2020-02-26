Путин назвал революционным событием двукратное уменьшение числа заключенных в РФ за 20 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число заключенных в России в последние два десятилетия сократилось вдвое - это произошло постепенно и незаметно, но по своей сути такое резкое сокращение носит революционный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" небольшое число оправдательных приговоров в России, глава государства отметил, что по сравнению с уровнем начала 2000-х годов тюремное "население" в стране "ровно в два раза уменьшилось". "Так незаметно, спокойно, - сказал президент. - Это такое революционное событие на самом деле".

"Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо [привлекается к ответственности] впервые и так далее", - подчеркнул Путин.

По данным ФСИН, если в 1999 году в России было около 1 млн заключенных, то теперь их насчитывается примерно 510 тыс. человек.

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