20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин назвал революционным событием двукратное уменьшение числа заключенных в РФ за 20 лет

По данным ФСИН, если в 1999 году в стране было около 1 млн заключенных, то теперь их насчитывается примерно 510 тыс.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число заключенных в России в последние два десятилетия сократилось вдвое - это произошло постепенно и незаметно, но по своей сути такое резкое сокращение носит революционный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" небольшое число оправдательных приговоров в России, глава государства отметил, что по сравнению с уровнем начала 2000-х годов тюремное "население" в стране "ровно в два раза уменьшилось". "Так незаметно, спокойно, - сказал президент. - Это такое революционное событие на самом деле".

"Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо [привлекается к ответственности] впервые и так далее", - подчеркнул Путин.

По данным ФСИН, если в 1999 году в России было около 1 млн заключенных, то теперь их насчитывается примерно 510 тыс. человек.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
В Чечне по нацпроекту более 140 женщин пройдут профобучение в 2020 году
На эти цели предусмотрено финансирование в размере более 8 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС