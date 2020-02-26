20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: судьи могут учитывать мнение уважаемых людей, но решения должны выносить по закону

Как отметил президент, активная гражданская позиция людей в сегодняшней России имеет большое значение

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Судьи при рассмотрении резонансных уголовных дел могут учитывать мнения уважаемых людей, но должны выносить решения на основе закона. Об этом заявил президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно", - сказал президент, комментируя, в частности, выступления с письмами и поручительствами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии". "Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания", - отметил президент РФ.

На эту тему

В целом, по мнению главы государства, активная гражданская позиция людей в сегодняшней России имеет большое значение и "это уже хорошо"

Комментируя свое поручение проверить законность приговора Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах, Путин пояснил, что "президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике".

Котова осудили в Москве в сентябре 2019 года на четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах. На большой пресс-конференции в декабре Путина попросили обратить внимание на это дело, после чего глава государства дал соответствующее поручение Генпрокуратуре РФ. В свою очередь Конституционный суд РФ в январе постановил пересмотреть приговор. Рассмотрение жалоб адвокатов, которые просят отменить приговор Котову, и прокуратуры, которая просит снизить наказание активисту до одного года лишения свободы, состоится во Втором кассационном суде общей юрисдикции 2 марта.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
В Чечне по нацпроекту более 140 женщин пройдут профобучение в 2020 году
На эти цели предусмотрено финансирование в размере более 8 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС