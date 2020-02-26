Путин: судьи могут учитывать мнение уважаемых людей, но решения должны выносить по закону

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Судьи при рассмотрении резонансных уголовных дел могут учитывать мнения уважаемых людей, но должны выносить решения на основе закона. Об этом заявил президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно", - сказал президент, комментируя, в частности, выступления с письмами и поручительствами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии". "Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания", - отметил президент РФ.