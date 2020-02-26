Путин: судьи могут учитывать мнение уважаемых людей, но решения должны выносить по закону

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Судьи при рассмотрении резонансных уголовных дел могут учитывать мнения уважаемых людей, но должны выносить решения на основе закона. Об этом заявил президент РФ в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
"Люди, которые имеют вес в обществе, их мнение важно", - сказал президент, комментируя, в частности, выступления с письмами и поручительствами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии". "Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания", - отметил президент РФ.
В целом, по мнению главы государства, активная гражданская позиция людей в сегодняшней России имеет большое значение и "это уже хорошо"
Комментируя свое поручение проверить законность приговора Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах, Путин пояснил, что "президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике".
Котова осудили в Москве в сентябре 2019 года на четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах. На большой пресс-конференции в декабре Путина попросили обратить внимание на это дело, после чего глава государства дал соответствующее поручение Генпрокуратуре РФ. В свою очередь Конституционный суд РФ в январе постановил пересмотреть приговор. Рассмотрение жалоб адвокатов, которые просят отменить приговор Котову, и прокуратуры, которая просит снизить наказание активисту до одного года лишения свободы, состоится во Втором кассационном суде общей юрисдикции 2 марта.
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