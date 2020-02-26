Япония из-за вируса запретит въезд иностранцам, посещавшим южнокорейские Тэгу и Чхондо

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение запретить въезд иностранцам, которые в последнее время посещали южнокорейские города Тэгу и Чхондо, где зафиксированы многочисленные случаи заражения новым коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что официально о соответствующем решении будет объявлено в ближайшее время.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, 10 человек умерли. Большинство из них зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто, к которой относится Чхондо.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,6 тыс., выздоровели около 27,3 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77,6 тыс.