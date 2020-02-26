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Распространение коронавируса нового типа

Президент Сальвадора объявил о запрете на въезд в страну для граждан Италии и Южной Кореи

Граждане других стран и дипломаты, которые прибывают в Сальвадор из этих государств, должны будут пройти 30-дневный карантин

ТАСС, 26 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле во вторник сообщил о том, что принял решение запретить въезд в страну гражданам Италии и Южной Кореи из-за нового коронавируса.

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"Я приказал миграционной службе запретить въезд людей из Южной Кореи и Италии, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в нашу страну", - написал он на своей странице в Twitter.

Букеле добавил, что граждане других стран и дипломаты, которые прибывают в Сальвадор из указанных государств, должны будут пройти 30-дневный карантин. "Я искренне надеюсь, что международному сообществу удастся сдержать этот вирус и что ученые смогут найти вакцину как можно быстрее", - подчеркнул он.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,6 тыс., выздоровели около 27,3 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77,6 тыс.

Теги
ИталияРеспублика КореяСальвадорБукеле, НайибРаспространение коронавируса нового типа
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