В Бразилии предварительно выявлен первый случай коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило во вторник о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. Образцы биоматериала направлены для подтверждения в профильный институт.

Как уточняется на странице ведомства в Twitter, 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из итальянской Ломбардии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса (2019-nCoV), поступил в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу 25 февраля. Отмечается, что при работе с пациентом соблюдались все требования международных медицинских протоколов и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Власти выясняют с кем пациент контактировал из соседей, медработников и попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека. Ранее в регионе не подтвердились 26 случаев.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.