В Париже прошел День чеченской культуры

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный культуре и национальным традициям Чеченской Республики, прошел во вторник в Париже. Местом его проведения стал старинный особняк XIX века, расположенный недалеко от Елисейских Полей.

Участниками вечера по приглашению главы дома моды Firdaws Айшат Кадыровой стали видные представители мира искусства, журналисты, политики, дипломаты.

Французские гости ознакомились с экспозицией работ художников республики, запечатлевших ее пейзажи и исторические события. Оркестр чеченских народных инструментов под управлением народного артиста Чечни Рамзана Багацаева исполнил на традиционных инструментах национальные мелодии. Музыканты играли на таких инструментах, как дечиг-пондар и доуль, а также на аккордеоне и барабане.

Мужская капелла "Илли" под руководством заслуженного деятеля искусств республики Тахира Дудаева исполнила музыкальные произведения в традициях старинного чеченского хорового пения. Овации зала вызвало выступление фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо", хорошо известного в России и за рубежом.

Основа взаимопонимания

Айшат Кадырова отметила, что представленные гостям вечера картины и национальные танцы "рассказывают о прекрасной Чеченской Республике". "Без культуры нет нации, и именно культура создает идеальное пространство для взаимопонимания", - сказала она.

Гостей вечера приветствовал посол России во Франции Алексей Мешков. "Богатство нашей страны - это народы, которые ее населяют, - подчеркнул дипломат. - Сегодня у нас появилась новая возможность увидеть таланты нашей страны". "Приятно отметить, что дефиле чеченской моды стало одним из знаковых мероприятий в программе "Русских сезонов" во Франции", - сказал он.

По словам посла, "российско-французские отношения находятся на подъеме, и их главным катализатором выступает культура". "Убежден, что в течение этого года мы увидим еще много интересного", - отметил он. Будущий год, по словам дипломата, "станет годом межрегионального сотрудничества". "У нас уже есть идеи, как внести туда также и чеченский колорит", - заметил Мешков.

"Русские сезоны" во Франции

Масштабный международный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России. В этом году он проходит одновременно во Франции, Бельгии и Люксембурге. До конца года запланировано более 400 культурных событий. "Русские сезоны" включают гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Во Франции старт "Русским сезонам" был дан в середине января в парижском театре "Одеон" спектаклем московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль покорил Италию, а в прошлом году с масштабной программой проекта познакомились в Германии.