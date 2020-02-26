Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине , удовлетворительное. Об этом сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

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На судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен карантин после того, как у гражданина Китая на борту был обнаружен коронавирус. К настоящему моменту на борту судна заразился 691 человек, четверо умерли.

"Состояние на сегодняшний день всех [прибывших в Приморье] удовлетворительное. Клинических проявлений никаких инфекционных заболеваний нет. Температура в норме. Состояние их хорошее", - сказала Аббасова.

По ее словам, на карантине находятся шесть жителей Приморского края и один житель Омска. Они прибыли во Владивосток 23 февраля обычным авиарейсом, так как симптомы инфекционных заболеваний у них не проявлялись.

Туристы находятся на карантине в Краевой клинической больнице №2. Как сообщила журналистам главный врач больницы Светлана Бениова, в медицинском учреждении проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях недопущения возможного внутрибольничного заражения. "Условия содержания - это инфекционный стационар, который работает в постоянном режиме, мы не прекращаем прием пациентов", - сказала Бениова и добавила, что возраст всех пациентов, находящихся на карантине, превышает 60 лет. По словам главврача, в каждой палате инфекционного отделения больницы находится по две койки, но пациенты на карантине размещены по одному.

В новость внесены изменения (05:00 мск) - добавлены подробности.