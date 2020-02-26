Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 1,1 тыс.

ТАСС, 26 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 1146, включая 11 летальных исходов. Об этом в среду сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Ранее ведомство информировало о 977 инфицированных и 10 умерших.

По данным на 09:00 по местному времени (03:00 мск) в городе Тэгу, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, зарегистрировано 134 новых случая заражения. Кроме того, заболевшие зарегистрированы в соседней с Тэгу провинции Кёнсан-Пукто (19), в столице Сеуле (4), в крупнейшем портовом городе Пусане (8).

Южнокорейские власти полагают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней с ним провинции началась с членов христианской секты Синчхончжи, службы которой дважды посещала зараженная коронавирусом женщина. Во вторник агентство Yonhap сообщило, что администрация Сеула запретила Синчхончжи проводить массовые церемонии и собрания в городе.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.