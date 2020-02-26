Авиауправление США рекомендует Boeing устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX

ТАСС, 26 февраля. Федеральное авиационное управление США выступило с рекомендацией американской корпорации Boeing устранить еще одну проблему, связанную с безопасностью лайнеров серии 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Выпущенное указание предусматривает проведение еще одной инспекции и, как результат, возможную замену металлических накладок, которые применяются для защиты проводки от ударов молний. Стоимость устранения неполадки, указывает агентство, является приемлемой, однако лайнеры 737 MAX можно будет вновь начать эксплуатировать лишь после исправления указанного дефекта.

В октябре прошлого года агентство Reuters информировало, что сотрудники американской компании Boeing в 2016 году ввели авиарегулятора США в заблуждение по поводу надежности системы улучшения характеристик маневренности самолетов Boeing 737 MAX, сбой в которой предшествовал двум крушениям лайнеров этой модели.

10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.