Адепты южнокорейской секты Синчхончжи проводили службы в Ухане на фоне коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Христианская секта Синчхончжи, с которой во многом связывают распространение нового коронавируса в южнокорейском городе Тэгу, имела подпольные отделения в целом ряде городов Китая, в том числе около 200 активных последователей в Ухане (провинция Хубэй). Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, члены уханьской общины проводили свои тайные религиозные церемонии вплоть до декабря и прекратили встречаться лишь после того, как город охватила вспышка заболевания неизвестного происхождения.

"Слухи о новом вирусе начали циркулировать еще в ноябре, но никто тогда не придал им значения", - рассказала изданию 28-летняя последовательница секты из Уханя. По ее словам, церковные собрания были приостановлены в декабре, когда стало ясно о факте масштабной вспышки в городе коронавирусной инфекции.

Прихожанка считает, что недавние массовые случаи заражения в Южной Корее не могут быть связаны с членами секты из Уханя, поскольку, по ее утверждению, "никто из них инфицирован не был". В то же время она затруднилась ответить, ездил ли кто-то из уханьского отделения Синчхончжи в Южную Корею после начала эпидемии.

Речь идет о религиозном движении, основанном южнокорейским пастором Ли Ман Хи. Последователи секты считают его якобы воплощением второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает до 250 тыс. человек по всему миру, из них 20 тыс. проживают в Китае, в том числе в таких городах, как Пекин, Шанхай, Далянь, Чанчунь и Шэньян, отмечает гонконгская газета.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 1146, включая 11 летальных исходов. Власти полагают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней с ним провинции началась именно с членов секты Синчхончжи, службы которой дважды посещала зараженная коронавирусом женщина. Администрация Сеула запретила движению проводить массовые собрания в городе. Ранее руководство секты согласилось предоставить правительству полный список своих адептов.