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Главную икону ВМФ РФ впервые доставили на Камчатку

Святыня пробудет в Камчатском морском соборе до 4 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Главная икона Военно-Морского Флота России - образ Святого апостола Андрея Первозванного, впервые доставлена на Камчатку. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель командующего войсками и силами на Северо-Востоке РФ Сергей Кореневич.

"Главную икону ВМФ впервые привезли на Камчатку, и около святыни в Камчатском морском соборе уже прошла первая служба. На ней присутствовали более 100 военнослужащих Войск и Сил на Северо-востоке России, и по окончанию молебна у них была возможность приложиться к иконе", - сказал Кореневич.

Капитан I ранга добавил, что до 4 марта святыня будет находиться в Камчатском морском соборе, а затем икону доставят в Вилючинск, в котором расположена база атомных подводных лодок ТОФ. Ориентировочно 10 марта святыню вновь отправят во Владивосток.

Главная икона ВМФ России изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-Морского Флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Образ Андрея Первозванного уже побывал на Балтийском, Северном и Черноморском флотах. В середине февраля икону впервые привезли во Владивосток, а затем - на Камчатку.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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