В Забайкалье выпустили первую в России аудиокнигу на бурятском языке для слабовидящих

ТАСС, 26 февраля. Центр развития бурятской культуры Забайкальского края и сотрудники специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих выпустили первую в России аудиокнигу на бурятском языке, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Среди наших читателей много бурят, поэтому велика потребность именно в национальной литературе. Записей книг на бурятском языке до сегодняшнего дня у нас не было, как и по всей России", - приводится в сообщении комментарий директора краевой библиотеки для слабовидящих и незрячих Татьяны Смирновой.

Для аудиозаписи выбрана книга писателя из Республики Бурятия Гарма-Доди Дамбаева под названием "Эсэгын дуран" (Отцовская любовь). Повесть затрагивает тему Великой Отечественной войны. Длительность записи более двух часов. Для воспроизведения необходим специальный магнитофон для инвалидов по зрению - тифлофлешплеер.

"Книга будет размещена на федеральном ресурсе электронных говорящих книг для слепых "Библиотека Михайлова" и станет доступной всем бурятам - инвалидам по зрению в России", - уточняется в сообщении.

Аудиокнига также уже поступила в специализированную библиотеку в Чите и поселке Агинское. В Забайкальской краевой специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих в Чите находится самое большое собрание тифлолитературы в регионе. Запись делается с помощью профессионального оборудования. В качестве дикторов приглашаются актеры краевого драматического театра.

Бурятский язык в России распространен в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. В Забайкальском крае проживает около 74 тыс. этнических бурят.