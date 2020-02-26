СМИ: американский военнослужащий заразился в Южной Корее новым коронавирусом

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом военнослужащего США подтвержден в Республике Корея. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap .

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По его данным, положительным оказался тест на вирус 23-летнего солдата американского воинского контингента в Южной Корее (USFK), расквартированного на базе Кэмп-Кэрол в уезде Чхильгок юго-восточной провинции Кёнсан-Пукто. В настоящее время военнослужащий помещен на карантин у себя дома вне территории военной базы, его состояние контролируют врачи.

Как отмечает агентство, в понедельник сообщалось о заражении проживающей в южнокорейском городе Тэгу 61-летней женщины, которая является вдовой военнослужащего USFK.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в среду превысило 1,1 тыс.