20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: американский военнослужащий заразился в Южной Корее новым коронавирусом

Он помещен на карантин у себя дома

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом военнослужащего США подтвержден в Республике Корея. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, положительным оказался тест на вирус 23-летнего солдата американского воинского контингента в Южной Корее (USFK), расквартированного на базе Кэмп-Кэрол в уезде Чхильгок юго-восточной провинции Кёнсан-Пукто. В настоящее время военнослужащий помещен на карантин у себя дома вне территории военной базы, его состояние контролируют врачи.

Как отмечает агентство, в понедельник сообщалось о заражении проживающей в южнокорейском городе Тэгу 61-летней женщины, которая является вдовой военнослужащего USFK.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в среду превысило 1,1 тыс.

Теги
СШАКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Крыму впервые представили рассекреченные рисунки Керченского моста 1944-1945 годов
Всего представлено более 20 копий ранее засекреченных графических работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС