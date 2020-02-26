На севере Японии из-за угрозы распространения коронавируса закроют все школы

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Власти самой северной японской префектуры Хоккайдо намереваются закрыть все муниципальные школы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что решение, которое затронет 1,6 тыс. государственных образовательных учреждений, должно быть принято в ближайшее время. К настоящему моменту на территории префектуры Хоккайдо было зафиксировано 35 случаев заражения новым коронавирусом. Всего же в Японии на данный момент отмечено 862 случая инфицирования. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы. Четверо зараженных в Японии умерли.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.