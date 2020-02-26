В Крыму впервые представили рассекреченные рисунки Керченского моста 1944-1945 годов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 20 копий ранее засекреченных графических работ известного армянского художника Врамшапуха Шакаряна (1906-1982), изображающих ход наведения в 1944 году советскими войсками моста через Керченский пролив, впервые представлены в крымской библиотеке имени И. Я. Франко на открывшейся выставке "Рельсы над проливом".

"Это небольшая сенсация. Рисунки были рассекречены в конце 2019 года, они хранились в архивах Министерства обороны и ранее считалось, что визуальных свидетельств наведения первого моста через Керченский пролив не сохранилось. Мы эти рисунки отсканировали и впервые представляем их здесь, в Симферополе с разрешения музея железнодорожных войск России", - сообщил ТАСС инициатор выставки, военный историк и главный редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.

Среди рассекреченных документов: пять альбомов с фотографиями о ходе восстановления железнодорожных путей, мостов, станций Джанкой, Евпатория и Севастополь. Рисунки о возведении моста находились среди фотографий в этих альбомах.

По словам Ченныка, уникальность рисунков в том, что на них отображены все этапы наведения моста через Керченский пролив для наступавшей Красной Армии. А художник-график Шакарян, по мнению Ченныка, входил в техническую группу одной из двух военных железнодорожных бригад, возводивших мост.

Исследователь творчества художника, председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию региональной национально-культурной автономии крымских армян, исследователь периода участия армян в боях за Крым Вардан Григорян рассказал ТАСС, что Шакарян был мастером графического рисунка, профессором, преподавал в Кишиневе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске и Ереване. Он считался лучшим художником-графиком в СССР, являлся заслуженным деятелем искусств Армянской ССР.

Долгое время считалось, что все его работы времен войны утрачены навсегда. "Мы будем ходатайствовать и перед министерством культуры республики, РФ и Армении, чтобы найденные графические работы периода войны были выставлены в Армении, чтобы их могли увидеть наши соотечественники", - сказал он.

Мост задачу выполнил

Строительство моста началось весной 1944 года сразу после освобождения полуострова от фашистов. Продержался он недолго, всего несколько месяцев, и в феврале 1945 года был снесен ледоходом. Но, по мнению историка, мост свою задачу выполнил.

"Мост в тот период был нужен для того, чтобы помочь наступающей Красной Армии продвигаться дальше на запад, поскольку немецкие войска, отступая, разрушили на Украине практически все железнодорожные мосты. Крымский мост был стратегическим. Это была лучшая возможность кратчайшим путем наладить снабжение наступавших на запад войск", - сказал он.

О значении, который имел мост для наступавшей Красной Армии, по мнению Ченныка, свидетельствует и тот факт, что большая группа военнослужащих железнодорожных бригад удостоилась высоких правительственных наград.

"Счет награжденных шел на сотни, как после крупной боевой операции. Награды от медали "За Отвагу" до ордена Ленина. В одном наградном листе указывается, что награждаются бойцы мостового взвода, которые в течение недели не выходили из осенней воды Керченского пролива, обеспечив выполнение задачи", - отметил историк.

По его словам, рассекреченные альбомы "окажут неоценимую пользу исследователям периода Великой Отечественной войны, освобождения Крыма". "Это возвращение чего-то утерянного. Альбомы и рисунки могли пролежать еще десятки лет, и о них мы могли никогда не узнать. А люди должны это видеть и знать", - отметил Ченнык.

Реализованные планы

Вячеслав Пересунько, бывший в 1970-1980-х годах вторым секретарем Керченского горкома КПСС, отмечает, что проекты по строительству перехода через Керченский пролив в то время активно обсуждались тремя научно-исследовательскими институтами в Одессе, Москве и Ленинграде, но до практического воплощения дело не дошло. По его словам, мост, соединяющий Крым с Кубанью, был необходим.

"Мост был очень нужен для того, чтобы с Кубани в индустриальную Керчь поставлялись продукты, овощи, фрукты. Да, ходил паром, ходили катера, но этого было мало. Только на одном судостроительном заводе "Залив" работало около 13 тыс. человек - их и их семьи же надо было кормить. Мост бы решил эти вопросы, но тогда не нашлось денег", - рассказал он ТАСС.

По его словам, и идеи проектов, которые тогда обсуждались, подвергались критике местных рыбаков, поскольку близко расположенные сваи и фарватерные опоры могли нанести вред рыбе: хамсе, тюльке и сельди.

Также он уточнил, что строители нынешнего Крымского моста все предусмотрели. "Только фарватерные створы более 200 м. Рыбе это не мешает, все в порядке", - отметил он.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось в декабре 2019 года, тогда же было запущено движение пассажирских поездов. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.