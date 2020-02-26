В Совфеде предлагают разрешить продажу в России только лечебных никотиносодержащих товаров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о приравнивании электронных сигарет и кальянов к обычным сигаретам, которая разрешает в РФ реализацию только лечебной сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. Об этом рассказал ТАСС сам сенатор, который является одним из авторов законопроекта.

"Смысл поправки сводится к тому, что в России вводится запрет на все никотиносодержащие некурительные товары (жевательные резинки, конфеты и так далее), за исключением лечебных, которые продаются в аптеках. Из государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины мы получили целый блок информации по существующим средствам отвыкания. Более того, мы пошли в аптеки и убедились сами, что такие средства есть, приобрели их", - пояснил сенатор.

Он добавил, что, например, жевательная резинка для отвыкания от никотина стоит примерно в 2-2,5 раза дороже подобной никотиносодержащей продукции, которая "заставляет человека привыкать к никотину". По его словам, данный факт говорит о том, что "выпускать заразу, которая заставляет человека привыкать к никотину, значительно дешевле".

"Все, что имеет отношение к курению, должно регулироваться стандартами, техническим регламентом, остальное - является лечебным, профилактическим, поэтому продавать его нужно в аптеках", - подчеркнул Рязанский.

Ранее Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ, поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, но, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Как подчеркивается в постановлении Совета Федерации, по данным экспертов, быстрому формированию никотиновой зависимости способствует высокая концентрация никотина в одной порции таких продуктов, которая составляет от 20 до 60 миллиграммов. В то время как максимальное содержание никотина в одной сигарете не может превышать одного миллиграмма.

О законопроекте

Данный законопроект был принят в первом чтении в декабре прошлого года, в своей первоначальной редакции он предусматривал приравнивание электронных сигарет и кальянов к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление, продажу и рекламу. В процессе его подготовки ко второму чтению было предложено распространить эти нормы на всю никотиносодержащую продукцию, то есть детям ее будет запрещено продавать и аптекам.

Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли никотиносодержащей продукцией и электронными средствами доставки никотина, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.