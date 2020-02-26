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Распространение коронавируса нового типа

Трамп считает, что власти США справляются с распространением коронавируса в стране

Президент США отметил, что в стране не зафиксировали ни одного смертельного случая

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американские власти справляются с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, в стране летальных исходов не зафиксировано. Соответствующую запись в Twitter разместил во вторник президент США Дональд Трамп.

"У ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США - прим. ТАСС) и моей администрации отлично получается бороться с коронавирусом, включая весьма раннее закрытие наших границ для определенных регионов мира", - написал президент.

По его словам, демократы подвергли критике это решение, назвав его "слишком скорым". "Оказалось, что это правильное решение. Впрочем, насколько успешно мы бы ни работали, аргумент демократов будет состоять в том, что дела у нас идут плохо", - считает глава государства. "Если вирус исчезнет завтра, они скажут, что мы провели очень плохую и даже некомпетентную работу. Несправедливо, но что есть, то есть", - добавил Трамп. "Пока, кстати, у нас не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Пусть так и будет!" - заключил президент.

По последним данным, как сообщили в ЦКПЗ, в США зафиксировано 57 случаев заражения новым коронавирусом. В число инфицированных входят 40 эвакуированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который находится на карантине в порту японского города Иокогама, и трое возвращенных из Китая. Ранее власти США заявляли о 14 зафиксированных случаях заражения.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
Трамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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