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Распространение коронавируса нового типа

Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки

Как заявили в местной администрации, антиправительственные акции и эпидемия коронавирусной инфекции "нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям этого специального административного района КНР по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявил в среду секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) местной администрации Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете.

"Социальные потрясения [вспыхнувшие летом 2019 года антиправительственные протесты] за последние месяцы и новая эпидемия коронавирусной инфекции нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга", - констатировал он.

"После тщательного рассмотрения я решил выделить по 10 тыс. гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте старше 18 лет с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения", - сообщил министр.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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