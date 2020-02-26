Власти Якутии вернут домой ребенка с ДЦП, которому отказала в транспортировке авиакомпания

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии помогут вернуться домой девятилетнему мальчику с ДЦП, в транспортировке которого в лежачем положении после операции отказала авиакомпания "Якутия" на рейсе из Якутска в Тикси (Булунский район). Об этом сообщил ТАСС в среду главный врач Республиканского центра медицины катастроф Владимир Сотников.

"На днях вышел приказ Минздрава Якутии о перевозке мальчика. Если будет срочный вызов в Тикси, значит, мы заберем мальчика с домашнего адреса [при вылете из Якутска в район]", - сказал он.

Как рассказала ТАСС мать мальчика Елена Корякина, его планируют разместить на следующей неделе в реабилитационном центре в Якутске, предварительно до 10 марта - до даты снятия гипса. Тем не менее, по словам Корякиной, ребенку понадобится транспортировка в лежачем положении.

"Планируется снять гипс, но все равно он не сможет сидеть. Все равно должен лежать в том же положении, в котором лежал, когда был в гипсе", - отметила она.

В феврале Елена Корякина с девятилетним сыном возвращались после операции в Санкт-Петербурге в родной Булунский район. 12 февраля на стойке регистрации рейса авиакомпании "Якутия" Якутск - Тикси им отказали в транспортировке, несмотря на наличие купленных трех мест в одном ряду и заранее полученного согласия со стороны компании. В транспортировке ребенка также отказала авиакомпания "Полярные авиалинии", сославшись на отсутствие спецоборудования для перевозки лежачих больных. С тех пор до настоящего времени мать с сыном находятся в Якутске.

Получить комментарий от авиакомпании ТАСС пока не удалось.