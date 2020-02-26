20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Якутии вернут домой ребенка с ДЦП, которому отказала в транспортировке авиакомпания

Ребенка планируют разместить в реабилитационном центре в Якутске на следующей неделе

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии помогут вернуться домой девятилетнему мальчику с ДЦП, в транспортировке которого в лежачем положении после операции отказала авиакомпания "Якутия" на рейсе из Якутска в Тикси (Булунский район). Об этом сообщил ТАСС в среду главный врач Республиканского центра медицины катастроф Владимир Сотников.

"На днях вышел приказ Минздрава Якутии о перевозке мальчика. Если будет срочный вызов в Тикси, значит, мы заберем мальчика с домашнего адреса [при вылете из Якутска в район]", - сказал он.

Как рассказала ТАСС мать мальчика Елена Корякина, его планируют разместить на следующей неделе в реабилитационном центре в Якутске, предварительно до 10 марта - до даты снятия гипса. Тем не менее, по словам Корякиной, ребенку понадобится транспортировка в лежачем положении.

"Планируется снять гипс, но все равно он не сможет сидеть. Все равно должен лежать в том же положении, в котором лежал, когда был в гипсе", - отметила она.

В феврале Елена Корякина с девятилетним сыном возвращались после операции в Санкт-Петербурге в родной Булунский район. 12 февраля на стойке регистрации рейса авиакомпании "Якутия" Якутск - Тикси им отказали в транспортировке, несмотря на наличие купленных трех мест в одном ряду и заранее полученного согласия со стороны компании. В транспортировке ребенка также отказала авиакомпания "Полярные авиалинии", сославшись на отсутствие спецоборудования для перевозки лежачих больных. С тех пор до настоящего времени мать с сыном находятся в Якутске.

Получить комментарий от авиакомпании ТАСС пока не удалось.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40
При этом вылечились 24 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС