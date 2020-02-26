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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

Это связано с регистрацией в этих странах резкого роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией
Здание Роспотребнадзора в Москве Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Роспотребнадзора в Москве
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам РФ посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

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"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране <…> Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске заболевания коронавирусной инфекцией при посещении перечисленных стран.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, десять человек умерли. Большинство из них зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто, к которой относится Чхондо. Число жертв коронавируса в Италии достигло десяти, количество случаев заражения составило 322. В Иране число случаев заражения составляет около 95, при этом зафиксировано 15 летальных исходов.

Теги
ИранИталияРоссияКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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