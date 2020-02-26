Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует гражданам РФ посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране <…> Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске заболевания коронавирусной инфекцией при посещении перечисленных стран.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, десять человек умерли. Большинство из них зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто, к которой относится Чхондо. Число жертв коронавируса в Италии достигло десяти, количество случаев заражения составило 322. В Иране число случаев заражения составляет около 95, при этом зафиксировано 15 летальных исходов.