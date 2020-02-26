Дополнительные 15,7 млрд рублей предусмотрели в бюджете Приморья на социальную политику

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Приморского края в среду внесли корректировки в региональный бюджет, увеличив доходную часть на 832 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета, а расходную - на 15,684 млрд рублей. Средства будут направлены на социальную сферу, в том числе на строительство и ремонт больниц, школ и коммунальной инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента региона.

"В бюджет Приморского края на 2020 год были внесены корректировки. После изменений, которые большинством голосов приняли депутаты заксобрания Приморского края, дополнительные доходы составили 832 миллиона рублей, а расходы - 15,684 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила на заседании парламента председатель правительства Приморья Вера Щербина, которую цитирует пресс-служба правительства, с учетом внесенных изменений доходы краевого бюджета составят 137,6 млрд рублей, расходы - 157, 3 млрд, дефицит на уровне 19,7 млрд. Каким именно образом будет покрыт дефицит, она не уточнила.

Из сообщения на сайте регионального правительства следует, что на новую меру соцподдержки - ежемесячную выплату на детей в возрасте с трех до семи лет, введенную по поручению президента РФ Владимира Путина, в бюджете предусмотрели 164 млн рублей. На ежемесячную денежную выплату приморским семьям при рождении третьего или последующих детей (до трех лет) заложили дополнительно 182 млн. Еще 55 млн (в связи с расширением категорий получателей) направят в виде единовременной социальной выплаты ветеранам края к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам заксобрания Галуст Ахоян, корректировки в региональный бюджет коснулись 17 из 20 госпрограмм региона. "За счет краевых средств в законопроекте наиболее значительный объем увеличения представлен по госпрограммам "Развитие здравоохранения" - на 5 млрд 226 млн рублей, "Развитие образования" - на 642 млн рублей и "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" - на 4 млрд 484 млн рублей", - приводятся его слова на сайте парламента.

Там уточняется, что еще 520 млн рублей дополнительно поступят на развитие сфер культуры и спорта. На 1,5 млрд рублей увеличатся расходы на дорожный фонд. На 4,5 млрд рублей вырастут межбюджетные трансферты. При этом, кроме целевых средств, 1 млрд рублей направят на дотацию на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований.