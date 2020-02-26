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Роскачество проверит слаймы на токсичность

Эксперты хотят оценить слаймы по порядка 50 показателям качества и безопасности
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© pavodam/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскачество проверит на безопасность желеобразную игрушку слайм, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Одна из основных задач экспертов - оценить состав слаймов и, тем самым, проверить их безопасность. Исследование позволит ответить на вопрос, есть ли в игрушках потенциально опасные, токсические вещества, которые могут спровоцировать у человека химический ожог, аллергию или раздражение кожи и дыхательных путей, энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки) и отравление", - сказали в Роскачестве.

В рамках исследования в магазинах и на онлайн-площадках будут закуплены образцы 20 торговых марок слаймов российского и зарубежного производства. Закупленные образцы будут проверены по порядка 50 показателям качества и безопасности, среди которых содержание формальдегида, этилового и изопропилового спирта, цинка, свинца, кадмия, меди, бария, хрома. Также специалисты определят массовую концентрацию в изделии фенолов и общего фосфора, проверят слаймы на ацетальдегид. Кроме того, слаймы проверят на раздражающее действие на кожные покровы и конъюнктиву глаз, а также специалисты оценят их внешний вид, текстуру, липкость к рукам, интенсивность запаха, маркировку (с указанием срока годности) и герметичность упаковки.

Поскольку слаймы можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самостоятельно, специалисты намерены установить, какие рецепты безопасны для домашнего производства.

Результаты исследования будут подведены ко Дню защиты детей 1 июня.

Слаймы впервые были выпущены в США в 1976 году, сейчас они популярны у детей по всему миру, включая Россию.

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Россия
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