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Исследование: россияне стали чаще бронировать хостелы и апартаменты

Как отмечает OneTwoTrip, популярность такого жилья среди российских путешественников выросла на 6%
Описание
© Александр Зеликов/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские путешественники стали чаще бронировать хостелы и апартаменты. Об этом говорится в подготовленном для ТАСС исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Сервис проанализировал данные о нескольких сотнях тысяч бронирований за 2019 год. Выяснилось, что большинство российских туристов (33,7%) предпочитают бронировать четырехзвездочные отели. Еще 27,7% бронирований приходятся на трехзвездочные отели, а 22% - на жилье без звезд, то есть хостелы, апартаменты и гостевые дома. Причем если сравнивать с предшествующим годом, популярность хостелов и апартаментов среди российских путешественников выросла на 6%, отмечается в исследовании.

Каждое пятое бронирование, или 11,4%, приходится на пятизвездочные отели. Еще 4,2% - это бронирования двухзведочных отелей, а 1% приходится на бронирования отелей с одной звездой.

Предпочтения по "звездности" бронирования отелей зависят от региона и цены. Так, в Азии россияне более чем в половине случаев выбирают четырехвездочное размещение, еще 20% приходится на отели категории пять звезд. При путешествиях в Африку россияне предпочитают останавливаться в отелях категорий три и четыре звезды.

В Америке российские путешественники чаще всего бронируют гостевые дома, хостелы, мотели, отели категории bed&breakfast (постель и завтрак), на такие варианты приходится около 50%. Вторыми по популярности в Америке среди россиян являются четырехзвездочные и трехзвездочные гостиницы.

В Европе в равной степени пользуются спросом трех- и четырехзвездочные отели, а также гостиницы без звезд - на каждый тип приходится порядка 30% от всех бронирований. В России путешественники чаще всего останавливаются в хостелах, гостевых домах, а также в четырехзвездочных гостиницах.

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